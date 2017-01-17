Putin'den 'Trump'a tuzak' açıklaması!
Rusya Devlet Başkanı Donald Trump, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'a Rus istihbaratının zarar verecek bilgiler topladığı yönündeki iddialarını yalanlayarak, Obama hükümetine göndermede bulundu.
Rusya Devlet Başkanı Putin, Rus istihbaratının, seçilmiş ABD başkanı Trump'a zarar verecek bilgiler topladığı yönündeki iddiaların, Trump'ın seçimlerdeki galibiyetinin meşruiyeti hakkında şüphe uyandırmak olduğunu belirtti.
DİĞER HABERLER
İngiltere'den Avrupa Birliği açıklaması
İngiltere'den Avrupa Birliği (AB) hakkında açıklamalar geldi.
Rusya: Trump'la ilişkilerimiziden umutluyuz
Lavrov, Amerika'nın yeni başkanı Donald Trump ile ilgili açıklama yaptı.
CIA'dan Trump'a Rusya tepkisi!
Amerika'da yeni başkan Trump'a Rusya ile ilgili tepki gelmeye devam ediyor.
TSK için Bzagah'ın önemi ne?
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin açıklamalarında adı sık sık geçen Bzagah neresi?