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Putin'den 'Trump'a tuzak' açıklaması!

Putin'den 'Trump'a tuzak' açıklaması!.20486
  • Giriş : 17.01.2017 / 17:11:00

Putin, Amerika'nın yeni başkanı Donald Trump hakkında konuştu.

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Rusya Devlet Başkanı Donald Trump, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'a Rus istihbaratının zarar verecek bilgiler topladığı yönündeki iddialarını yalanlayarak, Obama hükümetine göndermede bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Rus istihbaratının, seçilmiş ABD başkanı Trump'a zarar verecek bilgiler topladığı yönündeki iddiaların, Trump'ın seçimlerdeki galibiyetinin meşruiyeti hakkında şüphe uyandırmak olduğunu belirtti.

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