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Putin'den Türkiye talimatı

Putin'den Türkiye talimatı.14057
  • Giriş : 11.02.2017 / 08:46:00

Rusya ile Türkiye arasında işbirliğini artırmaya yönelik çalışmalar başlatıldı.

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Rusya ile işbirliği artıyor. Putin'den gelen talimatla Türkiye ile 2017-2020 yıllarını kapsayan, orta-vade ticari, bilimsel ve kültürel işbirliği programının imzalanması yönündeki talimatı Rusya Ekonomi Kalkınma Bakanlığı'na iletildi.

Kremlin Basın Sözcüsü Dmitriy Peskov, bir süre önce yaptığı  açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir  Putin’in katılımı ile düzenlenecek Rusya-Türkiye Üst Düzey İşbirliği Konseyi  (ÜDİK) toplantısının mart başında gerçekleşmesinin planlandığını açıklamıştı.

Daha önce 2015'te düzenlenmesi planlanlanan ÜDİK toplantısı, iki ülke  arasında yaşanan uçak krizi nedeniyle iptal edilmişti.

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