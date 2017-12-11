Putin emri verdi! Ordu çekiliyor
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Beşar Esad ile görüştü ve Rus ordusunun Suriye'den çekilmesi emrini verdi.
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Putin Suriye için atağa kalktı! Şimdi de Mısır'da
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