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Putin emri verdi! Ordu çekiliyor

Putin emri verdi! Ordu çekiliyor.14151
  • Giriş : 11.12.2017 / 13:11:00
  • Güncelleme : 11.12.2017 / 13:35:33

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Beşar Esad ile görüştü.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Beşar Esad ile görüştü ve Rus ordusunun Suriye'den çekilmesi emrini verdi.

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