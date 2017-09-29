Putin gece yarısı Ankara'dan ayrıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüşme gerçekleştiren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin saat 23.40 sularında Esenboğa Havalimanı'ndan ülkesine dönmek üzere ayrıldı.
TRT
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