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Putin gece yarısı Ankara'dan ayrıldı

Putin gece yarısı Ankara'dan ayrıldı.16741
  • Giriş : 29.09.2017 / 08:33:00

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin gece yarısı Ankara'dan ayrıldı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüşme gerçekleştiren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin saat 23.40 sularında Esenboğa Havalimanı'ndan ülkesine dönmek üzere ayrıldı.

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