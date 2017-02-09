Putin, hemen Erdoğan'ı aradı
Rus uçaklarının Türk konvoyonu vurması üzerine 3 askerin şehit olduğu olayla ilgili Putin, Erdoğan'ı aradı.
TSK, Rusya'ya ait bir savaş uçağının Suriye'de Türk askerlerinin bulunduğu bir binayı yanlışlıkla bombaladığını ve bu olayda üç Türk askerinin şehit olduğunu duyurdu. Acı haberin Ankara'ya ulaştığı dakikalarda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı aradı. Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziyelerini iletti.
Kremlin'den yapılan açıklamada, Putin'in, El Bab'da şehit olan Türk askerleri için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a başsağlığı dilediği duyuruldu.
Açıklamaya göre; Putin, görüşmede, Rus uçaklarının koordinasyon eksikliği nedeniyle yanlışlıkla Türk askerlerinin bulunduğu binayı vurduğunu belirtti.
Açıklamada, iki liderin görüşmede ayrıca, Suriye'de terör örgütü DEAŞ'a karşı askeri koordinasyonun artırılması konusunda anlaştığı ifade edildi.
Erdoğan ve Putin'in Astana ve Cenevre barış görüşmelerinin ilerletilmesi için etkin şekilde çalışılması konusunda da mutabık kaldıkları ve iki ülke arasında önümüzdeki ay Rusya'da gerçekleştirilecek bir toplantı için hazırlıkları ele aldıkları bildirildi.
"RUS UÇAĞI TÜRK ASKERLERİNİN OLDUĞU BİNAYI VURDU"
Kremlin'den Erdoğan-Putin görüşmesine dair bilgilendirme yapılırken, TSK da "Rusya'ya ait bir savaş uçağı tarafından DEAŞ hedeflerine icra edilen hava harekatı sırasında kazaen TSK unsurlarının olduğu bir binanın" vurulduğunu açıkladı.
TSK açıklamasında şöyle denildi:
"Fırat Kalkanı Harekâtı bölgesinde, 09 Şubat 2017 tarihinde saat 08:40 sularında, Rusya Federasyonu'na ait bir savaş uçağı tarafından DEAŞ hedeflerine icra edilen hava harekatı esnasında, kazaen TSK unsurlarının olduğu bir binaya isabet eden bomba ile üç kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, biri ağır olmak üzere 11 kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır. Yaralı personelimiz tedavilerinin yapılması maksadıyla süratle hastaneye ulaştırılmıştır.
RF yetkilileri, söz konusu olayın bir kaza olduğunu ifade ederek, üzüntülerini ve taziye dileklerini iletmişlerdir. Olayla ilgili inceleme ve çalışmalar iki tarafça sürdürülmektedir. Ayrıca, aynı olayla ilgili olarak RF Cumhurbaşkanı Sayın Vladimir Putin, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a üzüntülerini belirterek başsağlığı dileğinde bulunmuşlardır. Bizleri acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, şehitlerimizin değerli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır; yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz."
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