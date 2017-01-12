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Putin ile Erdoğan Astana'yı görüştü

Putin ile Erdoğan Astana'yı görüştü.14151
  • Giriş : 12.01.2017 / 14:46:00

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin Suriye konusunda görüşme yaptı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Astana görüşmeleri hakkında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir görüşme gerçekleştirilecek.

Suriye'de ilan edilen ateşkes konusunu ele alan liderler, Kazakistan'ın başkenti Astana için fikir alışverişinde bulundu.

Ateşkesin ülke geneline yaygınlaştırılmasıyla ilgili meseleleri konuşan liderlerin soruna siyasi çözüm bulma çerçevesinde Astana süreci hakkında da görüş alışverişinde bulunduğunu bildiriyor.

Telefon görüşmesinde, Rusya ve Türkiye arasındaki ikili ilişkiler de gündeme geldi. İlişkilerin daha da geliştirilmesi için kararlılıklarını vurgulayan liderler, Mart ayında Rusya'da yapılması planlanan Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi toplantısına da değindi.

TRT

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