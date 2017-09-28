Putin ile Erdoğan'dan açıklama
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ortak toplantı düzenledi. Putin ile Erdoğan, iki ülke arasındaki ilişki ve kuzey Irak'taki referandum hakkında konuştu.
Erdoğan'ın açıklamasından satırbaşları şöyle:
Bu yıl içerisinde değerli dostumla beşinci kez bir araya geliyoruz.
Bakanlarımızla Rus mevkidaşları sürekli ilişkilerini sürdürüyorlar. İnşallah önümüzdeki dönemde ilişkilerimizi çok daha geliştirerek devam ettireceğiz, bu kararlılık iki tarafta da var.
İki ülke olarak konsey toplantılarımıza büyük önem veriyoruz. Önümüzdeki konsey toplantısı vesilesiyle İnşallah Sayın Putin'i tekrar ülkemizde ağırlayacağız.
İkili ilişkilerimizde önemli alanlara sahip alanlardan birisi de enerji. Türk Akımı ve Nükleer Akkuyu Santrali projeleri devam ediyor.
Türkiye ve Rusya olarak, Suriye ihtilafının siyasi yoldan çözümüne yönelik ortak irade ve yakın işbirliğimizi sürdürme konusundaki kararlılığımızı bir kez daha teyit ettik.
Son dönemde maalesef bölgemiz çok daha kırılgan hale geliyor. Referandumun Irak Anayasası ve uluslararası hukuk bakımından hiçbir meşruiyeti yoktur. Maalesef bölgesel yönetim, tüm dostça ikazlara rağmen referandumu düzenlemekle çok büyük bir yanlış yapmıştır. Her zaman ifade ettiğimiz gibi kişisel, kısa vadeli çıkarlar uğruna hiç kimsenin bölgemizi ateşe atmaya, gerilimi tırmandırmaya hakkı yoktur.
Irak ve Suriye dahil bölgesel konuları da mütalaa ettik. Gerek Irak'ın gerekse Suriye'nin toprak bütünlüğü konusunda hemfikiriz.
Uluslararası toplumun Irak'ın toprak bütünlüğü konusunda tavır alması büyük önem arz ediyor.
Değerli dostum Putin ile yaptığımız görüşmelerin her açıdan verimli geçtiğine inanıyorum.
PUTİN: SAMİMİ VE YAPICI BİR GÖRÜŞMEYDİ
Putin'in açıklamasından satırbaşları şöyle:
Samimi ve yapıcı bir şekilde gerekse ikili konuları gerekse de Suriye krizinin çözülmesi konusunda atılacak adımların koordine edilmesini değerlendirdik.
IKBY'de yapılan bağımsızlık referandumunu da değerlendirdik. Bizim ilkesel tutumumuz Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında yer almıştır.
İkili ticari ilişkilerimizi değerlendirdik. Bu sene, 7 ay içerisinde yüzde 30 ticaret hacmimiz arttı. Geçen seneki kaybı bu sene telafi ettik.
Çatışmasızlık bölgeleriyle önemli bir başarıya imza attık.
Bu sene Rusya'dan Türkiye'ye gelen turist sayısı 11 kat arttı.
Astana'da yapılmış 6. Toplantısında varılan mutabakat konusunda ortak çalışma yapmaya anlaştık.
Bu senenin ilk yarısında Türkiye'den Rusya'ya tarım ihracatı yüzde 50 civarında artmıştır.
Erdoğan ile yaptığımız görüşmelerden dolayı çok teşekkür ediyorum, toplantının çok verimli olduğunu düşünüyorum.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BEŞTEPE'DE KARŞILADI
Rusya Devlet Başkanı Putin'i taşıyan uçak, saat 18.25'te Esenboğa Havalimanı'na indi. Putin'i, Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov ve beraberindeki heyet karşıladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gelişinde Putin'i makam aracından inerken karşıladı.
Karşılamanın ardından merdivenlerde, Türkiye ve Rusya bayrakları önünde el sıkışarak poz veren Erdoğan ve Putin, daha sonra baş başa ve heyetler arası gerçekleştirecekleri görüşmelere geçti.
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