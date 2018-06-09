Putin ile Ruhani Çin'de buluştu
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Suriye konusunda görüşmek üzere Çin'de buluştu. Konuya ilişkin İran'dan ayrıntılı açıklama geldi.
İran Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Şanghay İşbirliği Örgütü Liderler Zirvesi için Çin’in Qingdao kentinde bulunan Ruhani ve Putin arasında yapılan görüşmede Suriye'de işbirliğinin devamına vurgu yapıldı.
İki ülke arasında Suriye gibi bölgesel konularda yapılan işbirliğinin devamının önemli olduğunu vurgulayan Ruhani, "İran ve Rusya'nın bölgedeki terör örgütlerine karşı ortaya koyduğu işbirliği etkili ve başarılı olmuştur. Bu işbirliği devam edecektir" ifadesini kullandı.
Ruhani, ABD'nin Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan nükleer anlaşmadan çekilmesini "hukuksuz" olarak nitelendirerek, İran'ın anlaşmadaki taahhütlerini yerine getirdiğini söyledi. Ruhani, Rusya'nın anlaşmanın korunması ve uygulanması konusunda önemli role sahip olduğunu belirtti.
Rusya Devlet Başkanı Putin ise iki ülke arasında başta ekonomik ilişkiler olmak üzere her alanda ilişkilerin gelişmesinden memnuniyet duyduğunu söyledi.
ABD'nin nükleer anlaşmadan tek taraflı ayrılmasının uluslararası hukuka aykırı olduğunu ifade eden Putin, ülkesinin anlaşmanın korunması için çabalarını sürdüreceğini kaydetti.
Putin, iki ülke arasında Suriye konusunda yapılan iş birliğinin bölgedeki istikrarı güçlendirmek için önemli olduğunu belirterek, "Suriye krizinin çözümü konusunda ortaya koyduğumuz bölgesel iş birliği devam edecek." diye konuştu.
Rusya Devlet Başkanı Putin, Şangay İşbirliği Örgütü'nde gözlemci üye statüsüne sahip İran'ın örgüte tam üyeliğini desteklediklerini de sözlerine ekledi.
NTV
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