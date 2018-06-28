Facebook Twitter Rss

Putin ile Trump için flaş açıklama

Putin ile Trump için flaş açıklama.18680
  • Giriş : 28.06.2018 / 16:17:00

ABD Başkanı Donald Trump ile Rus lider Putin'in görüşmesi ile ilgili açıklama geldi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in görüşmesi ile ilgili yapılan açıklamada kritik buluşmanın Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de olacağı öğrenildi.

ABD Başkanı Donald Trump dün akşam yaptığı açıklamada, Putin'le görüşmesi için Finlandiya'nın başkenti Helsinki'nin olası buluşma noktalarından olduğunu söylemişti.

Trump iki ülkenin de yer ve tarih konusunda görüştüğünü belirtmişti. Trump-Putin görüşmesinin tarihi için de 16 Temmuz'da yapılması planlandı.

TRUMP'IN DANIŞMANI PUTİN'LE GÖRÜŞMÜŞTÜ

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlim Danışmanı John Bolton dün Rusya'nın başkenti Moskova'yı ziyaret ederek Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la bir araya gelmişti.

TRT

Emenike: Maradona gördüğün en aptal adam

Telefonundan 'Karayılan' çıktı!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Putin açıkladı! Rusya çekiliyor

Putin açıkladı! Rusya çekiliyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye ile ilgili açıklama yaptı.

Las Terrenas halkı, Alper Baycın için mum yaktı

Las Terrenas halkı, Alper Baycın için mum yaktı

Las Terrenas halkı, gasp çetesi tarafından öldürülen Alper Baycın için mum yaktı.

 

Trump, Erdoğan'ı aradı

Trump, Erdoğan'ı aradı

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradı.

Avusturya'da tren kazası: Yaralılar var

Avusturya'da tren kazası: Yaralılar var

Avusturya'nın Aşağı Avusturya eyaletinden tren kazası haberi geldi.

 

Rusya'dan seçim sonrası ilk açıklama

Rusya'dan seçim sonrası ilk açıklama

Rusya'dan 24 Haziran seçimleri sonrası ilk açıklama geldi.

Katarlılar Erdoğan için slogan attı!

Katarlılar Erdoğan için slogan attı!

Katarlılar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için slogan attı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu!

Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu!

ABD'nin bilindik isimlerinden Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu.

VİDEOLAR
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya