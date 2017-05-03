Putin'in Erdoğan'a esprisi herkesi güldürdü
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türk heyeti ile ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yaptığı espri herkesi güldürdü. Putin, Erdoğan ile görüşmesinin başlangıcında yerine oturmayı bekleyen Türk heyetini göstererek 'Seninkiler çalışmak istemiyor' diyerek espri yaptı.
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