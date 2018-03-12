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Putin'in Yardımcısından kritik Türkiye talimatı

Putin'in Yardımcısından kritik Türkiye talimatı.14057
  • Giriş : 12.03.2018 / 11:17:00

Putin'in Yardımcısından Türkiye ile ilgili kritik bir açıklama geldi.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in askeri ve teknik işbirliğinden sorumlu yardımcısı Vladimir Kojin, Türkiye'yi yakından ilgilendiren bir açıklama yaptı. Kojin, S-400 savunma sistemleri teslimatının hızlandırılmasını istedi.

Kojin Rossiya 24 televizyonuna verdiği röportajda, Türkiye'ye teslim edilecek S-400 hava savunma sistemi bataryalarına ilişkin olarak, "Kontrat imzalandı, şu anda hayata geçiriliyor. Türk tarafı, kontratın hayata geçirilmesinin hızlandırılması istediğini ifade etti" dedi.

"Kontratın hayata geçirilmesi konusunda onlarla (Türkiye) orta yolda buluştuk" diye devam eden Kojin, "Kontrat, sanıyorum ki, 2020 başında hayata geçirilmeye başlayacak" ifadelerini kullandı.

Daha önce Türkiye'nin kontrat kapsamında 4 adet S-400 bataryası için Rusya'ya 2.5 milyar dolar ödediği açıklanmıştı. Bu miktarın bir kısmının Rusya'dan kredi ile ödendiği de belirtilmişti.

Dünyada kullanımda olan en iyi hava savunma sistemlerinden biri olarak gösterilen S-400, insanlı ya da insansız her türlü hava aracının yanı sıra hem kruz hem de balistik füzeleri imha edebiliyor.

Azami menzili 400 kilometre, ulaşabildiği en yüksek irtifa 30 kilometre olan bu sistem ayrıca her hedefe iki füze kilitleyerek eş zamanlı olarak 80 hedefi vurabiliyor.

Sevk edilmeleri halinde, Türkiye S-400 bataryalarına sahip ilk NATO ülkesi olacak.

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