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Putin, İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüştü

Putin, İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüştü.18529
  • Giriş : 12.07.2018 / 16:32:00

Rus lider Vladimir Putin, İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüştü.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesine resmi ziyarette bulunan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Suriye'nin kaderi başta olmak üzere birçok konuda görüştü.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Vladimir Putin, Binyamin Netanyahu ile Moskova'daki görüşme öncesinde yaptığı konuşmada, Rusya ve İsrail arasındaki ikili ilişkilerin geliştiğini söyledi.

İlişkilerin sadece ekonomi değil, diğer alanlarda da pozitif seyrettiğini vurgulayan Putin, "Genel olarak ikili ilişkiler çok olumlu ilerliyor. Bu durum aynı zamanda siyasi ilişkiler için de geçerlidir. Askeri ilişkiler iyi bir düzeyde gelişmekte. Bu iyi düzey insani alanlar için de geçerlidir." yorumunu yaptı.

Netanyahu da Rusya'ya yaptığı her ziyareti ve Putin ile her görüşmesini, bölgede ve dünyada güveni, güvenliği artırmak için birlikte çalışma fırsatı olarak nitelendirdi.

Görüşmedeki odak noktalarının Suriye'de olup bitenler ve İran'ın varlığı olduğunu belirten Netanyahu, bir süre önce Suriye'den İsrail'e sızan insansız aracın başarıyla vurulduğunu anımsattı.

Netanyahu, "Hem hava hem de kara sınırlarını ihlal etme girişimlerini çok sıkı bir şekilde bastıracağımızı vurgulamak isterim." ifadesini kullandı.

Görüşme imkanı ve söz konusu meseleleri tartıştığı için Putin'e minnettar olduğunu dile getiren Netanyahu, "Aramızdaki iş birliği, tüm bölgeyi istikrara kavuşturan en önemli faktördür." değerlendirmesinde bulundu.

TRT

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