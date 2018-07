Putin: Rus donanması güçlenecek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, St. Petersburg'da düzenlenen Donanma Günü'nde yaptığı açıklamada Rus donanmasının güçleneceği mesajını verdi.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus donanmasını güçlendirmeye ve geliştirmeye yönelik adımların devam edeceğini söyledi. Putin, donanmanın hazır olmasının ülkenin güvenliğini sağlamak için en önemli olduğunu belirtti.St. Petersburg'daki Donanma Günü için yapılan törende konuşan Putin "Deniz kuvvetlerinin yüksek düzeyde hazır ve etkili olması, ülke ve halkımızın güvenliği, askeri becerilerini sağlamak için en önemli unsur. Donanmamızın güçlendirilmesi ve gelişirilmesi, teçhizatlarının artırılması yönünde adımlar atmaya devam edeceğiz" dedi.Putin denizcilik mesleğinin Rusya’da her zaman onurlu ve saygın bir meslek olduğunu belirterek "Bu hak edilen bir saygı. Herkes denizcilik işinin ne kadar zor ve sorumluluk gerektirdiğini bilir. Bu aileden, yakınlarından uzun süre ayrı kalınan, zorlu koşullarda gerçekleştirilen bir görev. Bir denizci için amaç her zaman aynı ve tektir: Vatana hizmet" ifadelerini kullandı.Putin "Okyanuslarda her gün onlarca gemi ve denizaltımız Rusya’nın çıkarlarını koruyor. Donanma kuvvetlerimizle gurur duyuyoruz. Donanmamızın geçmişi, yiğitlik, cesurluk ve tam bir denizcilik ruhuyla dolu" dedi.SPUTNİK