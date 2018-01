Putin: Saldırıların arkasında Türkiye yok

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suriye 'deki üslere yapılan saldırılar konusunda konuştu ve saldırıların arkasında Türkiye olduğuna inanmadığını belirtti.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonla görüştü.Dün akşam gerçekleşen görüşmede, ikili ilişkiler ve Suriye 'de yaşanan son gelişmeler ele alındı. Erdoğan, Şam rejiminin İdlib'de ve Doğu Guta'da sivillere yönelik saldırılarının bir an önce durdurulmasının, Astana sürecinin ve Soçi Kongresi'nin başarılı olması bakımından taşıdığı öneme dikkat çekti.Görüşmede, Akkuyu Nükleer Güç Santrali ve TürkAkım projelerinin yanı sıra diğer enerji yatırımları da ele alındı. İki lider, ilişkileri her alanda geliştirme konusundaki kararlılıklarını teyit etti.Rus lider, ülkesinin önde gelen gazetecileriyle görüşmesinde, “Rusya'nın Suriye 'deki Hmeymim ve Tartus üslerine saldırıların, İdlib'de Türkiye'nin kontrolündeki arazilerden yapıldığı” iddialarının iki ülke arasındaki ilişkileri nasıl etkileyeceği yönündeki sorularını cevaplandırdı. Putin, "Bu salona girmeden önce, komşu odada Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdim. Bu durumu da konuştuk" dedi. Putin, "Bu saldırılarda ne Türk askerlerinin ne de Türk yönetiminin bağlantısı var” dedi. Üslere insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı girişiminin Türkiye dahil partnerlerle ilişkileri bozmaya yönelik olduğunu kaydeden Putin, “Saldırıların arkasında hangi ülkelerin olduğunu biliyoruz. Evet, İdlib'in bu kısmını gerçekten de Türkiye'nin kontrol etmesi gerekiyor. Ama doğrusunu söyleyeyim biz de her zaman sorumluluğumuz altındaki bölgeleri kontrol edemiyoruz” diye konuştu.TRT