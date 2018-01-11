Putin: Saldırının arkasında Türkiye yok
Putin, bugün yaptığı açıklamada üsse yapılan saldırının Türkiye ile hiç bir ilgisi olmadığını bildiklerini de aktardı.
Putin, "Rusya'nın Suriye'deki askeri üslerine saldırı girişimlerine ne Türk askerleri ne de Türk yönetiminin hiçbir bağlantısı yok" dedi.
Hmeymim üssüne insansız hava araçlarıyla saldırı girişiminin Türkiye dahil partnerlerle ilişkileri bozmaya yönelik olduğunu kaydeden Putin, Rusya'nın Suriye'deki üslerine saldırılarda kullanılan insansız hava araçlarının "el yapımı" gibi gösterme amacıyla kamufle edildiğine dikkat çekti.
Putin ayrıca Hmeymim ve Tartus üslerine saldırıların büyük titizlikle planlandığına dikkat çekti.
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