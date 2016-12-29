Facebook Twitter Rss

Putin: Suriye'de ateşkes sağlandı

Putin: Suriye'de ateşkes sağlandı.14151
  • Giriş : 29.12.2016 / 14:47:00
  • Güncelleme : 29.12.2016 / 14:47:17

Rus lider Putin'den Suriye için çok önemli bir açıklama geldi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye'deki ateşkes hakkında konuştu. Putin, anlaşmada Türkiye ve Rusya'nın garantör ülke olacağını bildirdi.

Suriye ile muhalefetin ateşkes anlaşması imzaladığını açıklayan Putin, taraflar arasında 3 belgenin imzalandığını bildirdi.

Putin, "İlk belge, Suriye topraklarında ateşkes sağlanmasıyla ilgili. İkinci belge, ateşkes rejiminin kontrolüyle ilgili önlemlere yönelik. Üçüncü belge ise Suriye'de çözüm için barış görüşmelerinin başlatılması hakkında bir bildiri" dedi.

Putin ayrıca "Türkiye ve Rusya garantör ülke olacak" dedi.

Türk Hava Yolları 3 uçağını birden sattı

Mersin'de yaşanan sel felaketi can aldı

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

AYM'deki FETÖ soruşturması tamam!

AYM'deki FETÖ soruşturması tamam!

Anayasa Mahkemesi'ndeki FETÖ/PDY soruşturması tamamlandı.

Ateşkesi reddeden terörist sayılacak

Ateşkesi reddeden terörist sayılacak

Suriye'de ilan edilen ateşkes ile ilgili yeni detaylara ulaşıldı.

 

Başbakan promosyonu açıkladı

Başbakan promosyonu açıkladı

Başbakan Binali Yıldırım, emekli maaşlarına promosyon miktarını açıkladı.

Türk jetleri konvoyunu vurdu

Türk jetleri konvoyunu vurdu

Fırat Kalkanı Harekatı'nın 129. gününde önemli bir gelişme yaşandı.

 

Başbakan'dan asgari ücret müjdesi!

Başbakan'dan asgari ücret müjdesi!

Başbakan Binali Yıldırım, asgari ücretli çalışanlar için yapılan zam konusunda bir müjde daha verdi.

'OHAL' maddesi komisyondan geçti

'OHAL' maddesi komisyondan geçti

Cumhurbaşkanı'na OHAL yetkisi veren 13. madde TBMM Anayasa Komisyonunda kabul edildi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya