Putin: Suriye'de ateşkes sağlandı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye'deki ateşkes hakkında konuştu. Putin, anlaşmada Türkiye ve Rusya'nın garantör ülke olacağını bildirdi.
Suriye ile muhalefetin ateşkes anlaşması imzaladığını açıklayan Putin, taraflar arasında 3 belgenin imzalandığını bildirdi.
Putin, "İlk belge, Suriye topraklarında ateşkes sağlanmasıyla ilgili. İkinci belge, ateşkes rejiminin kontrolüyle ilgili önlemlere yönelik. Üçüncü belge ise Suriye'de çözüm için barış görüşmelerinin başlatılması hakkında bir bildiri" dedi.
Putin ayrıca "Türkiye ve Rusya garantör ülke olacak" dedi.
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