Putin talimat verdi! Geri çekiliyor!
Putin'in kararı doğrultusunda Rusya, ilan edilen ateşkes sonrası Suriye'deki askeri güçlerini geri çekmeye hazırlanıyor.
Rusya adına açıklama yapan Genelkurmay Başkanı Gerasimov, ilk olarak Amiral Kuznetsov uçak gemisinin bölgeden ayrılacağını belirtti.
Rusya'nın Suriye'deki güçlerinin komutanı Andrey Kartapolov, Amiral Kuznetsov gemisinin Suriye kıyılarında bulunduğu iki ay süresince, bin 252 hedefe 420 uçuş gerçekleştirildiğini belirtti.
Putin, Suriye'de 30 Aralık'ta Türkiye ve Rusya'nın garantörlüğünde başlayan ateşkesin ardından Suriye'deki Rus askeri varlığının azaltılmasını istemişti.
DİĞER HABERLER
Şengal Kaymakamı konuştu: PKK çekilecek!
Şengal Kaymakamı, PKK'nın Şengal'deki varlığına ilişkin konuştu.
İran'da 5.2 şiddetinde deprem: 4 kişi öldü
İran'da 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği öğrenildi.
Ateşkes sonrası 2 bin Suriyeli aile döndü
Ateşkesin ilan edilmesi sonrası 2 bin 200 aile ülkesine geri döndü.
İnsan vücudunda yeni bir organ bulundu
Yapılan araştırmalar sonucu insan vücudunda yeni bir organ bulunduğu öğrenildi.
Yaşlı DEAŞ'çı katliamın işareti mi?
İngiliz gazetesinden İstanbul'da yaşanan katliama dair ilginç bir tespit geldi.
DEAŞ'ın saldırı şekli değişti!
Eli kanlı terör örgütü DEAŞ'ın saldırı taktiklerini değiştirdiği öne sürüldü.