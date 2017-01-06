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Putin talimat verdi! Geri çekiliyor!

Putin talimat verdi! Geri çekiliyor!.14151
  • Giriş : 06.01.2017 / 13:44:00

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye ile ilgili önemli bir karar aldı.

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Putin'in kararı doğrultusunda Rusya, ilan edilen ateşkes sonrası Suriye'deki askeri güçlerini geri çekmeye hazırlanıyor.

Rusya adına açıklama yapan Genelkurmay Başkanı Gerasimov, ilk olarak Amiral Kuznetsov uçak gemisinin bölgeden ayrılacağını belirtti.

Rusya'nın Suriye'deki güçlerinin komutanı Andrey Kartapolov, Amiral Kuznetsov gemisinin Suriye kıyılarında bulunduğu iki ay süresince, bin 252 hedefe 420 uçuş gerçekleştirildiğini belirtti.

Putin, Suriye'de 30 Aralık'ta Türkiye ve Rusya'nın garantörlüğünde başlayan ateşkesin ardından Suriye'deki Rus askeri varlığının azaltılmasını istemişti.

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