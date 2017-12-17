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Putin, Trump'a teşekkür etti

Putin, Trump'a teşekkür etti.18698
  • Giriş : 17.12.2017 / 22:15:00

Rus lider Putin, ABD Başkanı Donald Trump'a teşekkür etti.

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Büyüyen Beşik

Rusya Devlet Başkanı Putin, ABD Başkanı Donald Trump'a CIA'in yaptığı yardımlardan dolayı teşekkür etti.

Kremlin Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, Putin ile Trump'ın bir telefon görüşmesi gerçekleştirdikleri belirtildi. St. Petersburg kentinde terör saldırısı planlayan şüphelilerin yakalanmasına yönelik istihbarat paylaşımı nedeniyle Putin’in Trump’a teşekkür ettiği kaydedildi.

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