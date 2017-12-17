Putin, Trump'a teşekkür etti
Rusya Devlet Başkanı Putin, ABD Başkanı Donald Trump'a CIA'in yaptığı yardımlardan dolayı teşekkür etti.
Kremlin Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, Putin ile Trump'ın bir telefon görüşmesi gerçekleştirdikleri belirtildi. St. Petersburg kentinde terör saldırısı planlayan şüphelilerin yakalanmasına yönelik istihbarat paylaşımı nedeniyle Putin’in Trump’a teşekkür ettiği kaydedildi.
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