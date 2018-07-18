Putin: Trump'ı herkes işadamı sanıyor
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile görüşen Rusya Devlet Başkanı Putin, Trump'ı herkesin işadamı sandığını ancak onun artık bir devlet adamı olduğunu söyledi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump´ın karşısındakini dinlemeyi bildiğini ama birçok konuda kendi görüşüne bağlı kaldığını belirtti.
Rus Perviy Kanal televizyonuna konuşan Putin, "Tramp, çok nitelikli bir insan. Materyali biliyor, dinliyor, argümanları algılıyor. Bazı konularda kendi görüşüne sadık kalıyor, buna daha önce dediğim gibi İran nükleer anlaşması da dahil" dedi.
Trump´ın ilginç bir muhatap olduğunu söyleyen Putin, "Onu herkes sadece işadamı olarak görüyor ama ben öyle düşünmüyorum. Elbette o artık bir politikacı ve her şeyden önce seçmenin, halkın ondan ne beklediğini dinlemeyi ve duymayı biliyor ve bunu başarıyor" diye ekledi.
NTV
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