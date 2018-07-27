Putin: Trump'ı Moskova'ya çağırdım
BRICS Zirvesi için Güney Afrika'da bulunan Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ı Moskova'ya davet ettiğini belirtti.
Putin, Trump'la geçen hafta Helsinki'de bir araya geldiği zirveye ilişkin olarak, "(Trump'la) görüşmelerimizin yararlı olduğuna inanıyorum" ifadelerini kullandı.Putin, Helsinki'deki zirveden hemen sonra kendisini Washington'a davet etmesi soruluncaysa, Washington'a gitmeye hazır olduğunu söyledi.
Putin ayrıca, kendisinin de Trump'ı Moskova'ya davet ettiğini açıkladı.
Rus lider şöyle devam etti: "Trump'la ilerideki görüşmelere hazırım. Bunun için gereken koşulların oluşması gerekiyor. ABD'nin içinde siyasal sorunlar var. Fakat hayat devam ediyor."
Ayrıca Putin, bu yıl sonunda Arjantin'de düzenlenecek G20 Zirvesi'nde Trump'la görüşmesinin de mümkün olduğunu kaydetti.
Hem Trump hem de kendisinin yeni görüşmeler için hazır olduğunu da ifade eden Putin, her şeye rağmen temaslarının devam ettiğini fakat telefon görüşmelerinin yetersiz olduğunu, bu nedenle de İran nükleer anlaşması ve küresel krizleri tartışmak için yeni görüşmelere gereksinim olduğunu kaydetti.
Putin ve Trump'ın Helsinki görüşmesi, ABD Başkanı'nın ülkesinde bir eleştiri yağmuruna tutulmasına sebep olmuştu.
Ortak basın toplantılarında Putin'in ABD seçimlerine müdahale etmediklerini söylediğini ve Rus lidere inanmamak için bir sebep göremediğini söylemesi, Trump'ın yeterince güçlü davranamadığı ve ülkesinin çıkarlarını yeterince savunamadığı ithamlarına yol açmıştı.
SPUTNİK
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