Putin, Trump ile görüşecek!
Rusya Devlet Başkanı Putin ile Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump 19.30'da telefon görüşmesi gerçekleştirecek. Konuya ilişkin açıklama yapan Beyaz Saray, görüşmenin ana gündem maddesinin Suriye olacağını belirtti.
Konuyla ilgili Rus haber ajansı Sputnik’e konuşan Peskov “Evet, böyle bir görüşmenin gerçekleşeceğini doğruluyoruz” ifadelerini kullandı.
Beyaz Saray’ın açıklamasına göre görüşme Moskova saatiyle 19.30’da gerçekleşecek.
Putin’le Trump arasındaki ilk görüşme 28 Ocak’ta gerçekleşmiş ve ikili Suriye krizi ile terörle mücadeleyi ele almıştı.
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