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Putin ve Ruhani Ankara'ya geliyor!

Putin ve Ruhani Ankara'ya geliyor!.20105
  • Giriş : 01.04.2018 / 08:38:00

Rus lider Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Salı günü Ankara'ya gelecek.

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Büyüyen Beşik

Rusya Devlet Başkanı Putin, 3 Nisan Salı günü Ankara’da olacak. Erdoğan ile Putin, Türkiye - Rusya ÜDİK yedinci toplantısına başkanlık edecek. Toplantıda ikili ilişkiler kapsamlı şekilde ele alınacak.

Ekonomi başlığında ise başta Türk Akımı ve Akkuyu Nükleer Santrali olmak üzere S-400 füze savunma sistemleri ve tarım alanındaki gelişmeler olacak. Erdoğan ile Putin, salı günü Akkuyu Nükleer Güç Santralı’nın resmi temel atma törenine de katılacak.

4 Nisan’da da Üçlü Liderler Zirvesi’nin ikincisi yapılacak. Zirve dolayısıyla İran Cumhurbaşkanı Ruhani de çarşamba günü Ankara’da olacak. Zirvede üç garantör ülke olarak Suriye’deki son durum, ülkenin toprak bütünlüğünün korunması, Astana süreci sonunda tesis edilen gerginliği azaltma bölgeleri, Suriye meselesinde önümüzdeki dönemde atılacak adımlar ve terör örgütleriyle ortak mücadele başlıkları ele alınacak.

Hürriyet

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