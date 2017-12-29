Facebook Twitter Rss

Putin: Yakalamayın, vurun!

Putin: Yakalamayın, vurun!.14057
  • Giriş : 29.12.2017 / 09:16:00

Rusya Devlet Başkanı Putin, ülkesinin güvenliği adına yapılması gerekenleri sıraladı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Sepet Beşik

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, terörle mücadele konusunda değindi ve terör örgütü üyelerinin tutsak alınmaması gerektiğini belirterek 'Tehdit oluşturdukları durumda vurun' dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, St. Petersburg’da bir markette yaşanan patlamanın terör eylemi olduğunu açıkladı. Suriye’de binlerce teröristin bulunduğuna dikkat çeken getiren Putin, "Yüzlerce, binlerce terörist ülkemize eğitim alıp hazırlık yaptıktan sonra geri dönerse ne olur?” diye sordu ve şöyle devam etti: Federal Güvenlik Servisi Başkanı'na bu militanları tutuklarken kanunların gerektirdiği gibi davranması gerektiğini hatırlattım. Fakat görevlilerimizin hayatına veya sağlığına tehdit olursa, kararlı bir şekilde davranmaları, tutsak almamalarını ve militanları bulunduğu yerde öldürmelerini söyledim. Önceki gece St. Petersburg’un Kondratyevskiy Caddesi’ndeki bir markete el yapımı parça tesirli bir bomba ile yapılan saldırıda 8'i ağır 13 kişi yaralanmıştı. Rusya Araştırma Komitesi tarafından yapılan açıklamada, bombanın 200 gram dinamite denk bir patlama meydana getirdiği belirtilmişti.

TÜRKİYE

Galatasaray'a yedek forvet aranıyor!

Başbakan yurda döndü

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

İsrail askerlerinden Filistinlilere sert müdahale

İsrail askerlerinden Filistinlilere sert müdahale

İsrail askerleri, eylem yapan Filistinlilere sert müdahalede bulundu.

Rus komutan: Amerikan uçaklarını takibe aldı

Rus komutan: Amerikan uçaklarını takibe aldı

Rus komutan Leonov, Amerikan uçaklarının otomatik olarak takibe aldığı ortaya çıktı.

 

İsrail oraya Trump'ın adını veriyor!

İsrail oraya Trump'ın adını veriyor!

İsrail, Ağlama Duvarı Tren İstayonu'na Donald Trump'ın adını veriyor.

Japonya'dan açıklama: Kudüs'e taşınamayız

Japonya'dan açıklama: Kudüs'e taşınamayız

Japonya Dışişleri Bakanı Taro Kono, Kudüs ile ilgili açıklama yaptı.

 

Rusya'dan Türklere vize açıklaması

Rusya'dan Türklere vize açıklaması

Rusya Federasyonu, Türk vatandaşlarını yakından ilgilendiren bir karar verdi.

Amerika, BM'ye ilk cezayı kesti

Amerika, BM'ye ilk cezayı kesti

Amerika, Kudüs kararı sonrası Birleşmiş Milletler'e ilk cezayı kesti.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya