Putin: Yakalamayın, vurun!
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, terörle mücadele konusunda değindi ve terör örgütü üyelerinin tutsak alınmaması gerektiğini belirterek 'Tehdit oluşturdukları durumda vurun' dedi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, St. Petersburg’da bir markette yaşanan patlamanın terör eylemi olduğunu açıkladı. Suriye’de binlerce teröristin bulunduğuna dikkat çeken getiren Putin, "Yüzlerce, binlerce terörist ülkemize eğitim alıp hazırlık yaptıktan sonra geri dönerse ne olur?” diye sordu ve şöyle devam etti: Federal Güvenlik Servisi Başkanı'na bu militanları tutuklarken kanunların gerektirdiği gibi davranması gerektiğini hatırlattım. Fakat görevlilerimizin hayatına veya sağlığına tehdit olursa, kararlı bir şekilde davranmaları, tutsak almamalarını ve militanları bulunduğu yerde öldürmelerini söyledim. Önceki gece St. Petersburg’un Kondratyevskiy Caddesi’ndeki bir markete el yapımı parça tesirli bir bomba ile yapılan saldırıda 8'i ağır 13 kişi yaralanmıştı. Rusya Araştırma Komitesi tarafından yapılan açıklamada, bombanın 200 gram dinamite denk bir patlama meydana getirdiği belirtilmişti.
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