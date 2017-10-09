PYD Afrin'de kıskaca alındı
Sınırda hareketlilik devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Bir gece ansızın gelebiliriz' dediği Afrin operasyonu öncesi bölgede yuvalanan terör örgütü PYF mensupları köşeye sıkıştırıldı.
Suriyeliler teröristlerden temizlenen bölgelere geri dönmeye başlarken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni bir operasyonun da sinyalini verdi. Afrin'i işaret eden Cumhurbaşkanı, "Bir gece ansızın gelebiliriz" diyerek ellerin tetikte olduğuna dikkat çekti.
TRT
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