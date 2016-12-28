PYD Amerika'dan uçaksavar sistemi istiyor
Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında PYD'ye yardım ettiği gerekçesiyle gerilime neden olan örgütün isteklerinin ardı arkası kesilmiyor.
PYD sözcülerinden Telal Silo, Amerika Birleşik Devletleri'nden kendilerine 'taşınabilir hava savunma füzeleri' sağlamasını talep etti.
Terör örgütü PYD'nin sözcülerinden Telal Silo, ABD'nin Suriyeli muhaliflere uyguladığı silah kısıtlamalarını azaltarak, kendilerine MANPAD'ların verilmesini istedi.
TÜRK F-16'LARINA KARŞI KULLANACAKLAR
Silo "Şu anda bizi hedef alan hava saldırıları yok ancak ileride olabilir. Ve bu nedenle onlardan bunu istiyoruz " dedi.
"İleride olabilir" denilen saldırılar hakkında isim verilmese de Türk F-16'ların düzenleyeceği operasyonlar kastediliyor. Çünkü TSK, El Bab'ın DEAŞ'tan alınmasının ardından Münbiç operasyonu başlatılacak.
KISITLAMA KALDIRILMIŞTI
Daha önce Suriyeli muhalifleri MANPAD'lar ile silahlandırma konusunda çekingen davranan ABD yönetimi 8 Aralık'ta bu konudaki kısıtlamayı kaldırmıştı.
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