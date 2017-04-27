PYD bölgesinden Türkiye'ye havan atıldı
Suriye'de Telabyad ile Kobani arasında kalan ve PYD kontrolündeki bölgeden Türkiye'ye havan atıldı. Şanlıurfa'nın Akçakale ve Suruç ilçeleri arasındaki bölgeye atılan havana misliyle karşılık verildiği bildirildi.
HÜRRİYET
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