PYD'den Türkiye hamlesi!
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başarı ile yürüttüğü Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında El Bab'da sağladığı kontrol sonrası terör örgütü PKK'nın Suriye kolu olan PYD'yi korku sardı. PYD, Münbiç'in etrafına hendek kazıyor.
El Bab operasyonu sonrası Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) Münbiç'e gitme ihtimali üzerine terör örgütü PYD, bir yandan DEAŞ tarafından kazılan hendekleri yeniden faaliyete geçirirken diğer yandan eksik bölgelerde yeni hendekler açıyor. Yeni Şafak'ın haberine göre Türkiye, PKK'nın Fırat Nehri'nin batısında kalan bölgelerde etkinlik kurmasını kırmızı çizgi olarak deklare etmişti. ABD'nin desteğiyle Münbiç'i ele geçiren PYD'nin ilçeden çıkarılması Türkiye'nin başlıca politikaları arasında bulunuyor.
PYD, batıda Um el Safa köyünde hendek kazımına başladı. Daha sonra Cerablus yönünden gelecek saldırılara önlem amaçlı kuzey cephesine genişleyen hendek ve mayınlama faaliyetleri olası kuşatma ihtimaline karşı ilçe çevresini kapsayacak şekilde devam etti. ABD’nin PYD’ye gönderdiği silah ve zırhlı araçların bir bölümü de Münbiç bölgesine sevk ediliyor. ABD’nin PYD’ye gönderdiği silah ve zırhlı araçların bir bölümü de Münbiç bölgesine sevk ediliyor. Münbiç Yerel Meclisi Başkanı Munzir el Sellul, ilçede 2 binden fazla PYD'linin bulunduğunu ve örgüte yeni eleman kazandırma amaçlı kamplarda eğitimin sürdüğünü söyledi.
HÜRRİYET
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