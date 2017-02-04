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Quaresma 2020'ye kadar Beşiktaş'ta

Quaresma 2020'ye kadar Beşiktaş'ta.20609
  • Giriş : 04.02.2017 / 09:22:00

Kara Kartal Quaresma'ı bırakmıyor. 2020'ye kadar sözleşmesi uzatıldı.

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Beşiktaş'ın sevilen futbolcusu Ricardo Quaresma 3 yıl daha takımda. Türkiye Futbol Federasyonu'nun sitesinden yapılan açıklamada Quaresma'nın sözleşmesinin yenilendiği belirtildi.

İlgili bölümde Portekizli futbolcunun sözleşmesinin 2019-2020  sezonunun sonuna kadar uzatıldığı bilgisi yer aldı.

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