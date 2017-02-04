Quaresma 2020'ye kadar Beşiktaş'ta
Beşiktaş'ın sevilen futbolcusu Ricardo Quaresma 3 yıl daha takımda. Türkiye Futbol Federasyonu'nun sitesinden yapılan açıklamada Quaresma'nın sözleşmesinin yenilendiği belirtildi.
İlgili bölümde Portekizli futbolcunun sözleşmesinin 2019-2020 sezonunun sonuna kadar uzatıldığı bilgisi yer aldı.
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