Quaresma AK Parti toplantısında!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşma yaptığı etkinliğe sporcular da katıldı. Beşiktaş'ta forma giyen golcü oyuncu Ricardo Quaresma, Erdoğan'ı pür dikkar dinledi.
Erdoğan'ın konuştuğu etkinliğe Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Ricardo Quareasma, Fenerbahçe Doğuş'un yabancı basketbolcuları, Fenerbahçe Futbol Takımı'ndan Vincent Janssen, Elif Elmas,Galatasaray'dan Gomis, Antalyaspor'dan Eto'o, eski Fenerbahçeli Sow da katıldı.
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