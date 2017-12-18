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Quaresma AK Parti toplantısında!

Quaresma AK Parti toplantısında!.11512
  • Giriş : 18.12.2017 / 16:58:00

Beşiktaşlı oyuncu Ricardo Quaresma AK Parti toplantısına katıldı.

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Beşik Modelleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşma yaptığı etkinliğe sporcular da katıldı. Beşiktaş'ta forma giyen golcü oyuncu Ricardo Quaresma, Erdoğan'ı pür dikkar dinledi.

Erdoğan'ın konuştuğu etkinliğe Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Ricardo Quareasma, Fenerbahçe Doğuş'un yabancı basketbolcuları, Fenerbahçe Futbol Takımı'ndan Vincent Janssen, Elif Elmas,Galatasaray'dan Gomis, Antalyaspor'dan Eto'o, eski Fenerbahçeli Sow da katıldı.

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