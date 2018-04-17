Quaresma, Beşiktaş taraftarını mest etti
Siyah-beyazlı ekipte forma giyen Portekizli tecrübeli oyuncu Ricardo Quaresma, yaptığı paylaşımla Beşiktaş taraftarını mest etti.
Şimdiye dek Beşiktaş'ta giydiği formalardan oluşturduğu bir kolajı sayfasına koyan Q7, fotoğrafın altına ise, "Formalar her yıl değişebilir. Ancak bu kulübe ve taraftara karşı hissettiklerim, asla değişmeyecek" mesajını yazdı.
SABAH
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