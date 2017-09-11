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Quaresma'dan Ahmet Çakar'a yanıt geldi!

Quaresma'dan Ahmet Çakar'a yanıt geldi!.18946
  • Giriş : 11.09.2017 / 17:54:00

Quaresma'dan kendisini eleştiren Ahmet Çakar'a yanıt geldi.

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Karabük-Beşiktaş maçında hakem Ali Palabıyık'a arkadan çarparak yere düşmesine neden olan Quaresma, Ahmet Çakar'ın kasıtlı bulduğu bu hareketini bilerek yapmadığını belirtti.

Portekizli yıldız bugün, pozisyon hakkında bir açıklama yaptı açıklmada şu ifadelere yer verdi; "Arkadaşlar, son maçta olan olayla ilgili... Bilerek yaptığım bir hareket değildi, hakem kendisi de bunu kabul etti ve şu an aramızda bir sorun yok.

Ben bir profesyonelim ve sahada takım için her şeyimi veririm. Beni oyuna kendimi kaptırmamla bilebilirsiniz, ancak ben her rakibe ve her türlü takıma karşı saygılıyımdır.

Yakın zamanda, sahaya bir adamın bıçakla girdiği olayda sorunun çözülmesini sağladım ve bu konuda sessiz kaldım. Bu tür davranışları doğru bulmam. Futbol ailelerin zevki için olmalıdır.

Ben her kulüpten arkadaş edindim ve böyle de devam edeceğim. Herkese sevgiler"

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