Facebook Twitter Rss

Quaresma'dan Aziz Yıldırım'a jet yanıt!

Quaresma'dan Aziz Yıldırım'a jet yanıt!.20609
  • Giriş : 28.01.2017 / 14:36:00

Aziz Yıldırım'ın açıklamalarına Quaresma'dan yanıt gecikmedi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Fenerbahçe Kulübü Aziz Yıldırım'ın yaptığı konuşmada 'Quaresma bize gelmek istedi' açıklamasına Beşiktaş'ın sevilen futbolcusu Ricardo Quaresma'dan yanıt geldi.

Quaresma, Beşiktaş armasını öptüğü bir fotoğrafı 'Bu kulübü seviyorum ve benim oynayabileceğim tek kulüp Beşiktaş' mesajıyla paylaştı.

İstanbul'da yarın bu yollar trafiğe kapalı!

400 kişi Silivri'den kaçtı!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Aziz Yıldırım'dan Rıdvan Dilmen açıklaması

Aziz Yıldırım'dan Rıdvan Dilmen açıklaması

Aziz Yıldırım, Rıdvan Dilmen ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor'a Aziz Yıldırım cevap verecek

Trabzonspor'a Aziz Yıldırım cevap verecek

Fenerbahçe'de bugün yapılacak divan kurulunda Aziz Yıldırım önemli açıklamalarda bulunacak.

 

Galatasaray denemek için 5 futbolcu getirdi

Galatasaray denemek için 5 futbolcu getirdi

Galatasaray transfer konusunda atağa kalktı. Florya'ya 5 futbolcu birden getirildi.

Hidayet Türkoğlu referandum oyunu açıkladı

Hidayet Türkoğlu referandum oyunu açıkladı

Hidayet Türkoğlu'ndan referandum ile ilgili açıklama geldi.

 

Trabzonspor Başkanı Usta: Beşiktaş'la anlaştım

Trabzonspor Başkanı Usta: Beşiktaş'la anlaştım

Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, gündemi meşgul eden Mehmet Ekici transferi hakkında konuştu.

Beşiktaş grubundan namağlup olarak çıktı!

Beşiktaş grubundan namağlup olarak çıktı!

Beşiktaş, Türkiye Kupası mücadelesinde rakibi Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya