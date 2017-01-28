Quaresma'dan Aziz Yıldırım'a jet yanıt!
Fenerbahçe Kulübü Aziz Yıldırım'ın yaptığı konuşmada 'Quaresma bize gelmek istedi' açıklamasına Beşiktaş'ın sevilen futbolcusu Ricardo Quaresma'dan yanıt geldi.
Quaresma, Beşiktaş armasını öptüğü bir fotoğrafı 'Bu kulübü seviyorum ve benim oynayabileceğim tek kulüp Beşiktaş' mesajıyla paylaştı.
DİĞER HABERLER
Aziz Yıldırım'dan Rıdvan Dilmen açıklaması
Aziz Yıldırım, Rıdvan Dilmen ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Trabzonspor'a Aziz Yıldırım cevap verecek
Fenerbahçe'de bugün yapılacak divan kurulunda Aziz Yıldırım önemli açıklamalarda bulunacak.
Galatasaray denemek için 5 futbolcu getirdi
Galatasaray transfer konusunda atağa kalktı. Florya'ya 5 futbolcu birden getirildi.
Hidayet Türkoğlu referandum oyunu açıkladı
Trabzonspor Başkanı Usta: Beşiktaş'la anlaştım
Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, gündemi meşgul eden Mehmet Ekici transferi hakkında konuştu.
Beşiktaş grubundan namağlup olarak çıktı!
Beşiktaş, Türkiye Kupası mücadelesinde rakibi Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı.