Quaresma'dan iddialar hakkında açıklama
Beşiktaş'ta forma giyen golcü oyuncu Ricardo Quaresma, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamasının yanlış anlaşılması üzerine mesaj yayınladı.
Sosyal medya hesabından ailesi ile birlikte fotoğrafını paylaşan Portekizli oyuncu, "Ben ve kulübümle ilgili çıkan doğruyu yansıtmayan haberlerden bıktım. Hayatımda her şey yolunda gidiyor. Başkanım, teknik direktörüm ve arkadaşlarımla birlikte, her şey yolunda. Bu kulübe her şeyimizi vermek için buradayız" ifadelerini kullandı.
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