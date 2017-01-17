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Quaresma'dan Şenol Güneş için açıklama

Quaresma'dan Şenol Güneş için açıklama.20609
  • Giriş : 17.01.2017 / 16:41:00

Quaresma, Şenol Güneş hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

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Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Ricardo Quaresma, Osmanlıspor mücadelesinde oyundan alınırken Şenol Güneş'e gösterdiği tepki nedeniyle özür diledi.

Sosyal medyadan konuya açıklık getiren Quaresma, "Şampiyonluk yolunda çok kritik bir deplasman olan ve zor şartlarda oynanan Osmanlıspor maçında her zaman olduğu gibi takımım için mücadele etme isteğim nedeniyle oyundan çıkarken çok yanlış bir tepki gösterdim. Yaptığım işe duyduğum aşk çok büyük, sahada her zaman elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Dün oyundan çıkmayı beklemiyordum, yaptığım hareket yanlıştı." dedi.

Yaptığı hareketin külüple ve hocayla alakalı olmadığını kaydeden Quaresma, "Hocamla ilişkimiz çok iyi kendisi çok büyük saygı duyduğum bir insan. Lütfen Beşiktaş için ortak hırs ve mücadelemizi kimse başka yerlere çekmesin, bizim aramız çok iyi. Hep beraber çalışıp, ana hedefimiz olan şampiyonluğa ulaşacağız." ifadelerini kullandı.

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