Facebook Twitter Rss

Quaresma: Galatasaray derbisini bekliyoruz

Quaresma: Galatasaray derbisini bekliyoruz.21597
  • Giriş : 24.04.2018 / 10:40:00

Beşiktaşlı oyuncu Ricardo Quaresma, derbi öncesi en büyük hayalini açıkladı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Büyüyen Beşik

Beşiktaş'ın golcü isimlerinden tecrübeli oyuncu Ricardo Quaresma, Galatasaray derbisi öncesi en büyük hayalinin bir şampiyonluk olduğunu açıkladı.

BJK TV'ye açıklamalarda bulunan yıldız oyuncu, gol attığı için mutlu olduğunu belirterek, "Çok iyi oynadık. Artık Galatasaray derbisini bekliyoruz. Kalan maçların hepsini kazanmak lazım. Derbiye iyi hazırlanacağız ve kazanacağız" dedi.

Teknik direktör Güneş'den övgü dolu sözlerle bahseden yıldız oyuncu şunları kaydetti: "Hocamızı sahada gördüğüm için daha da mutlu oldum. Kendisi büyük bir insan. Onunla çalışmak benim için gurur. Beraber bir daha şampiyon olmak en büyük dileğim."

Evkur Yeni Malatyaspor'u 3-1 mağlup eden siyah-beyazlı takım, Vodafone Park'taki lig maçlarında galibiyet serisini 9 maça çıkardı. Vodafone Park'ta bu sezonki ilk 6 lig maçında 12 puan toplayabilen Beşiktaş, son 9 karşılaşmayı kazanarak 27 puan elde etti.

ŞAMPİY10

Şırnak'ta 1 asker şehit!

İstanbul Üniversitesi'ne FETÖ baskını

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Derbide çıkartma! Talisca için geliyorlar

Derbide çıkartma! Talisca için geliyorlar

Beşiktaş'ta golcü oyuncu Anderson Talisca ile ilgili gelişme yaşandı.

Aziz Yıldırım'dan flaş karar! Bugün açıklanacak

Aziz Yıldırım'dan flaş karar! Bugün açıklanacak

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, bugün toplantı düzenleyecek.

 

Fikret Orman'dan olaylı derbi için açıklama

Fikret Orman'dan olaylı derbi için açıklama

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'dan olaylı derbi için açıklama geldi.

Aziz Yıldırım'dan flaş karar! O sistem kalkıyor

Aziz Yıldırım'dan flaş karar! O sistem kalkıyor

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, takımda önemli değişikliklere imza atıyor.

 

Olaylı derbideki 15 şüpheliden haber yok

Olaylı derbideki 15 şüpheliden haber yok

Olaylı Fenerbahçe-Beşiktaş derbisindeki 15 şüpheliden haber yok.

Kocaman: Şenol Güneş'te kan yok yara yok

Kocaman: Şenol Güneş'te kan yok yara yok

Teknik adam Aykut Kocaman, olaylı maçın ardından açıklama yaptı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

'Karımı Gördünüz mü?' filminin oyuncuları Haber Aktüel'e konuştu

'Karımı Gördünüz mü?' filminin oyuncuları Haber Aktüel'e konuştu

Başrollerini Ivana Sert, Peker Açıkalın ve Nuri Alço gibi ünlü isimlerin oynadığı “Karımı Gördünüz mü?” filmi gala yaptı.

VİDEOLAR
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya