Quaresma ile eşini görenler kavga ediyor sandı
Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Ricardo Quaresma, eşi Daphney ile alışverişe çıktı. Ünlü futbolcuyla eşinin şakalaşması ise şaşırttı.
Beşiktaş'ın Portekizli yıldız futbolcusu Ricardo Quaresma (34), önceki gün eşi Daphney ile Nişantaşı’nda alışverişteydi. 5 yıllık evli, 2 çocuk sahibi çift, bir ara şakalaşmaya başladı. Eşini el enseye alan ünlü futbolcuyu görenler önce kavga ediyor sandı. Ancak kısa sürede kahkahalarla birbirine sarılan çift etraftakileri de güldürdü.
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