Facebook Twitter Rss

Quaresma ile eşini görenler kavga ediyor sandı

Quaresma ile eşini görenler kavga ediyor sandı.21597
  • Giriş : 27.07.2018 / 11:33:00

Beşiktaşlı Quaresma ile eşini görenler kavga ediyor sandı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Büyüyen Beşik

Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Ricardo Quaresma, eşi Daphney ile alışverişe çıktı. Ünlü futbolcuyla eşinin şakalaşması ise şaşırttı.

Beşiktaş'ın Portekizli yıldız futbolcusu Ricardo Quaresma (34), önceki gün eşi Daphney ile Nişantaşı’nda alışverişteydi. 5 yıllık evli, 2 çocuk sahibi çift, bir ara şakalaşmaya başladı. Eşini el enseye alan ünlü futbolcuyu görenler önce kavga ediyor sandı. Ancak kısa sürede kahkahalarla birbirine sarılan çift etraftakileri de güldürdü.

TÜRKİYE

Genelkurmay Başkanı İstanbul'da

ABD satışı engelleyebilir!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Eski başkan Aziz Yıldırım'dan Ali Koç hamlesi!

Eski başkan Aziz Yıldırım'dan Ali Koç hamlesi!

Ali Koç'un borç açıklaması sonrası gözler Aziz Yıldırım'a çevrildi.

Fenerbahçe'de ayrılık! Twitter'dan açıklandı

Fenerbahçe'de ayrılık! Twitter'dan açıklandı

Fenerbahçe'de Necati Mete ile yolların ayrıldığı sosyal medyadan açıklandı.

 

Torshavn-Beşiktaş maçı saat kaçta başlayacak?

Torshavn-Beşiktaş maçı saat kaçta başlayacak?

Siyah-beyazlı ekip, bu akşam Torshavn ile karşı karşıya gelecek.

Flaş gelişme! Trabzonspor ligden çekliliyor

Flaş gelişme! Trabzonspor ligden çekliliyor

Trabzonspor Basketbol Kulübü'nün ligden çekilme ihtimali şaşırttı.

 

Flaş! Fatih Terim, o futbolcuyu veto etti

Flaş! Fatih Terim, o futbolcuyu veto etti

Teknik adam Fatih Terim, golcü oyuncu Stevan Jovetic'i veto etti.

Beşiktaşlı Vida, İngiliz kulübüne gidiyor

Beşiktaşlı Vida, İngiliz kulübüne gidiyor

Beşiktaşlı golcü oyuncu Domagoj Vida, İngiliz kulübüne gidiyor.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu!

Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu!

ABD'nin bilindik isimlerinden Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu.

VİDEOLAR
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya