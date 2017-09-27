Quaresma: Kaliteli isimlerle oynamak kolay
Beşiktaşlı oyuncu Ricardo Quaresma, dün akşam alınan galibiyet sonrası yaptığı açıklamasında takımının durumunu değerlendirdi.
Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu ikinci maçında evinde karşılaştığı Alman ekibi RB Leibzig’i 2-0 mağlup etti. Müsabaka sonrasında basın mensuplarına konuşan Portekizli futbolcu Ricardo Quaresma, “İyi ve Takım gibi oynadık. Zor bir maç olacağını biliyorduk. Skoru da erken yakaladık. Şimdi dinlenip, Pazar günkü maça hazır olacağız” diye konuştu.
RB Leibzig karşısında 43. dakikada Talisca’ya attırdığı golün sorulması üzerine Portekizli futbolcu, “Kaliteli oyuncularla oynamak her zaman kolaydır. Talisca da onlaRdan biri. Ben nereye attığımı biliyordum. O da nereye koştuğunu biliyordu. O yüzden kolay oldu” şeklinde konuştu.
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