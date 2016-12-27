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Quaresma şart koştu: Aynı ücreti alırım

Quaresma şart koştu: Aynı ücreti alırım.22506
  • Giriş : 27.12.2016 / 10:16:00

Beşiktaş'ın sevilen oyuncusu Quaresma, yönetime şart koştu.

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Son dönem artan peformansı ile göz dolduran tecrübeli oyuncu Ricardo Quaresma yeni sözleşme için yönetime şartını iletti.

Kara Kartal ile sözleşme imzalayacak Ricardo Quaresma'nın tek isteği golcü futbolcu Aboubakar ile aynı ücreti almak.

Beşiktaş ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Ricardo Quaresma’nın ortaya koyduğu başarılı performansla takımına büyük katkı vermesi sonrasında yönetim, kontrat yenileme çalışmalarına başlamıştı.

"ABOUBAKAR'DAN AZ OLMAZ"

33 yaşındaki Portekizli oyuncuya 3 yıllık yeni anlaşma öneren Beşiktaş Yönetimi’ne tecrübeli oyuncudan, Çin’den astronomik teklifler gelmesine rağmen, “Evet” yanıtı gelmişti. Q7’nin, ara transfer döneminde yapılması planlanan yeni anlaşma öncesinde yönetime menaceri aracılığıyla maaş talebinde bulunduğu ortaya çıktı. Kara Kartal’dan bu sezon 1.7 milyon Euro (6.2 milyon TL) kazanan yıldız oyuncunun, “Takımın en çok kazanan futbolcu Aboubakar. Umarım yeni sözleşmemde onun aldığı maaştan daha az bir miktar yazmaz” diyerek yönetime net mesaj gönderdiği bildirildi.

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