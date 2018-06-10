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Quaresma: Talisca dönmek için beni arar

Quaresma: Talisca dönmek için beni arar.21597
  • Giriş : 10.06.2018 / 16:28:00

Ricardo Quaresma, gidişi olay yaratan Talisca ile ilgili açıklama yaptı.

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Sepet Beşik

Beşiktaş'ta forma giyen ve sevilen oyuncu Ricardo Quaresma, gidişi olay yaratan Anderson Talisca ile ilgili açıklama yaptı.

Beşiktaş'ta iki sezon kiralık oynadıktan sonra ayrılan ve İngiltere Premier Lig ekiplerinden birine gitmesine kesin gözüyle bakılan Talisca'nın 6 aylığına Çin'e gitmesi kafaları karıştırdı.

Anderson Talisca'nın 6 aylık kiralık olarak Çin'e gitmesi, Şenol Güneş'i şok ederken, Quaresma'yı da kızdırdı. Güneş, ligin son maçında "Cenk Tosun'a rakip olacak" diyerek İngiltere'ye gideceğini ifade ettiği Talisca için "Kendine yazık etti" yorumunu yaptı.

Quaresma ise, Portekiz Milli Takımı'nda ülkesinin gazetecilerine Talisca'nın transferini, "Bana Şampiyonlar Ligi'nde oynamayacağımız için Beşiktaş'tan ayrılmak istediğini söylemişti. Çin'den gelen teklifleri konuşurken ona, 'sakın o hatayı yapma' demiştim. Ama yaptı. Ocak'ta İstanbul'a dönmek için sabah akşam beni arar!" sözleriyle yorumladı.

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