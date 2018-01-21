R.Madrid, Kane için rekor kırmaya hazırlanıyor!
Yaz döneminde Neymar'ın transferiyle kırılan harcama rekoru, Real Madrid tarafından kırılmaya hazırlanıyor.
Adı uzun bir süredir İspanyol devi Real Madrid'le anılan Tottenham Hotspur'un santrforu Harry Kane hakkında Ada basını gündeme bomba gibi düşecek bir iddia ortaya attı.
The Sunday Times'ın okuyucularıyla paylaştığı habere göre Real yönetimi, Kuzey Londra ekibine Kane için rekor bir teklifle gelmeye hazırlanıyor.
Haberde Real'in Kane'i kadrosuna katabilmek için gözünü iyice kararttığı ve Tottenham'a tam 227 milyon dolarlık bir teklif yapacağı belirtildi.
Bununla birlikte Tottenham yönetiminin ise bu yıl takımıyla çıktığı 28 maçta 28 gole imza atan Kane'i takımda tutmak konusunda kararlı olduğu öğrenildi.
Fanatik
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