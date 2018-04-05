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Raci Şaşmaz'ın açtığı davada karar!

Raci Şaşmaz'ın açtığı davada karar!.21609
  • Giriş : 05.04.2018 / 17:24:00

Raci Şaşmaz'ın suç duyurusunda bulunduğu 11 kişi hakkında açıklama yaptı.

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Kurtlar Vadisi dizisinin senaristi Raci Şaşmaz'ın suç duyurusunda bulunduğu 11 kişiden 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

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