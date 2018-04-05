Raci Şaşmaz'ın açtığı davada karar!
Kurtlar Vadisi dizisinin senaristi Raci Şaşmaz'ın suç duyurusunda bulunduğu 11 kişiden 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.
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İstihbarat şube müdürü gözaltına alındı
İstihbarat Şube Müdürü Cihangir Ulusoy'un gözaltına alındığı öğrenildi.