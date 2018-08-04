Rahatsızlanan Burak Özçivit psikolağa koştu
Ekranların sevilen yüzlerinden olan Burak Özçivit zor günler geçiriyor. Yıllar önce Meryem Uzerli'nin yakalandığı tükenmişlik sendromuna yakalanan Özçivit, psikoloğa koştu.
Oyuncu Burak Özçivit, aynı zamanda şöhret hastalığı olarak bilinen tükenmişlik sendromuna yakalandığı konuşuluyor.
33 yaşındaki oyuncunun “Ben bu hayatta istediğim her şeyi elde ettim. Canım kahve içmek istedi Paris’e gittim. Gezmek istedim, Ortadoğu'ya gittim ama artık hiçbir şeyden zevk alamıyorum” dediği iddia edildi.
Tedavi sürecine başlayan Özçivit'e, eşi Fahriye Evcen’in de destek olduğu öğrenildi.
Fahriye Evcenle ilgili de doktoruna konuşan Burak Özçivit, “Ben sevdiğim kadınla evlendim. Bana her zaman yardımcı oldu, oluyor” ifadelerini kullandı.
Bu rahatsızlığı yüzünden yeni sezon için gelen işleri de geri çevirdiği söylenen Burak Özçivit, bir süre daha ekranlardan uzak kalacağı öne sürüldü.
NTV
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