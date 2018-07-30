Facebook Twitter Rss

Rahip Brunson için itiraz geldi

Rahip Brunson için itiraz geldi.17303
  • Giriş : 30.07.2018 / 17:08:00

Geçtiğimiz gün serbest bırakılan Brunson ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasında krize neden olan ABD'li papaz Andrew Craig Brunson, tutukluluğunun ev hapsine çevrilmesine avukat aracılığıyla itiraz etti.

Brunson’un avukatı İsmail Cem Halavurt, geçen hafta tutukluluğu, 'sağlık sorunları' dikkate alınarak ev hapsine çevrilen Brunson’un ev hapsi kararı ve yurt dışına çıkış yasağının kaldırılmasını istedi.

Dilekçede şu ifadeler yer aldı:

“Sayın mahkemenizce verilen karar üzerine müvekkil sanık A.C. Brunson cezaevinden tahliye edilmiştir.

Tahliye kararı ile telafisi mümkün olmayan zararların doğmasının önü alınmış ve müvekkil sanık cezaevi koşullarından kurtulmuştur. Bu bakımdan müvekkil sanık verilen kararı olumlu olarak karşılamaktadır.

Ancak tüm bunlara rağmen müvekkil sanık özgürlüğünü tam olarak kullanamamakta ve normal, rutin yaşamına dönememektedir. Daha da önemlisi inancını serbestçe yaşayamamakta ve dini görevlerini yerine getirememektedir. Bu sebeple ev hapis uygulamasının kaldırılarılarak mahkemenizin takdir edeceği bir başka adli kont verilmesine (örneğin ilgili kurumlara imza atmak gibi) karar verilmesini talep etme zorunluluğu doğmuştur.

Gelinen aşamada delillerin toplanmış olması, müvekkil sanık aleyhine iddianamede belirtilen suçların işlediğine dair aleyhe yeni bir delilin dosyaya girmemesi, dinlenen tanıkların soyut beyanlarda bulunması ve her bir tanığın müvekkil sanıkla şahsi husumet içinde bulunması, müvekkilden elde edilen dijital verilerde herhangi bir suç unsuruna rastlanmaması, tutuklamadan elde edilen amacın gerçekleşmesi ve müvekkilin özgürlüğünün sağlanmasının kamu adına bir tehlike yaratmaması olguları birlikte değerlendirildiğinde adli kontrol hükümlerinin kaldırılmasına karar verilmesi gerekir.

Bu nedenlerle müvekkil sanık hakkındaki ev hapsi kararının kaldırılarak başkaca bir adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına ve yine müvekkil sanık hakkındaki yurt dışına çıkış yasağının kaldırılmasına karar verilmesini istemek zorunluluğu doğmuştur.

Yukarıda belirtilen sebeplerle, müvekkil hakkında hükmedilen adli kontrol kararlarının kaldırılmasına karar verilmesini talep ederiz. “

HÜRRİYET

Ülkeler alarma geçti! Momo tehlikesi

Eto'o kilo verirse transfer edecekler!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Canan Karatay'dan meslekten men açıklaması

Canan Karatay'dan meslekten men açıklaması

Prof. Dr. Canan Karatay'a 15 gün meslekten men cezası verildi.

İşte Sümeyye Erdoğan Bayraktar'ın bebeği

İşte Sümeyye Erdoğan Bayraktar'ın bebeği

Sümeyye Erdoğan Bayraktar'ın bebeği ilk kez ortaya çıktı.

 

İstanbul'da istinat duvarı çöktü

İstanbul'da istinat duvarı çöktü

İstanbul Ümraniye'de bir inşaatın istinat duvarının çöktüğü öğrenildi.

O olayda doktor açığa alındı

O olayda doktor açığa alındı

Giresun'da yaşlı adamın ölümüyle ilgili polisi çağıran doktor açığa alındı.

 

Balıkesir'de düğün dönüşü facia: 2 ölü, 8 yaralı

Balıkesir'de düğün dönüşü facia: 2 ölü, 8 yaralı

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde feci bir kaza meydana geldi.

Antalya'da otobüs kazası: Ölü ve yaralılar var

Antalya'da otobüs kazası: Ölü ve yaralılar var

Antalya'nın Akseki ilçesinde feci bir trafik kazası yaşandığı öğrenildi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu!

Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu!

ABD'nin bilindik isimlerinden Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu.

VİDEOLAR
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya