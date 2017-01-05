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Rahmi M. Koç Müzesi'ni Google Street View'le gezin

Rahmi M. Koç Müzesi'ni Google Street View'le gezin.24630
  • Giriş : 05.01.2017 / 10:50:00

Rahmi M. Koç Müzesi'nde sergilenen 14 binin üzerinde objeyi görmek ve koridorlarında dolaşmak için artık internete bağlanmak yeterli olacak.

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Rahmi M. Koç Müzesi, Google Street View özelliğiyle sanal ortamda da gezilebilecek.

Kapılarını açtığı 1994 yılından bugüne Rahmi M. Koç Müzesi, İstanbul’da kültürü ve endüstri tarihini bir arada sunabilen tek adres olma özelliğini sürdürmeye devam ediyor.

Nostaljik tren turu, denizaltı gezisi, atlıkarınca ve oyun parkı, uçaklar, klasik otomobiller ve çok daha fazlası Rahmi M. Koç Müzesi’nde ziyaretçileri bekliyor. 14 binin üzerinde objeden oluşan koleksiyonlarıyla geçmişten günümüze endüstri, ulaşım ve iletişim tarihine ışık tutan Rahmi M. Koç Müzesi’nde hem çocuklar hem de büyükler tarihin evrimini gözlemleme şansı buluyor.

Bir cep telefonu kadar yakın

Rahmi M. Koç Müzesi, sadece geçmişi bugüne taşımakla kalmıyor aynı zamanda gelişen teknoloji ile endüstri, iletişim ve ulaşım tarihinin bugününe de tanıklık ediyor.

Detaylı, titiz ve uzun bir çalışma sonrasında  çekimleri tamamlanan Google Street View ile Rahmi M. Koç Müzesi artık internet üzerinden de gezilebiliyor. Ziyaretçiler müzenin birbirinden ilgi çekici koleksiyonlarını açık ve kapalı alanlar dahil olmak üzere 23 bin m2’lik alanını artık sanal turla tanıyıp, gerçek gezi öncesinde bilgisayar, cep telefonu ya da tablet yardımıyla gezilerini planlama şansı yakalıyor. 

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