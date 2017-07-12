Ramazan'da sigara yasağı dayağına hapis!
Ramazan ayında sigara içtiği gerekçesiyle bir gence yumruk atan şahısa 'kasten yaralama' suçundan 2 yıl 2 ay 30 gün hapis cezası verildi.
HÜRRİYET
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