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Ramazan'da sigara yasağı dayağına hapis!

Ramazan'da sigara yasağı dayağına hapis!.24822
  • Giriş : 12.07.2017 / 12:22:00

Ramazan ayında sigara içtiği gerekçesiyle bir gence yumruk atan şahısa hapis cezası verildi.

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Ramazan ayında sigara içtiği gerekçesiyle bir gence yumruk atan şahısa 'kasten yaralama' suçundan 2 yıl 2 ay 30 gün hapis cezası verildi.

HÜRRİYET

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