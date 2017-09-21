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Rasim Ozan'a Terim'e hakaretten beraat

Rasim Ozan'a Terim'e hakaretten beraat.43161
  • Giriş : 21.09.2017 / 13:10:00

Rasim Ozan Kütahyalı, Fatih Terim'e hakaretten beraat etti.

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Ünlü gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı, yazdığı yazıda Fatih Terim'e hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davadan beraat etti.

“Türk Futbolu ve FETÖ” başlıklı yazısında Fatih Terim’e hakaret ettiği iddiasıyla 6 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle yargılanan Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı yargılama sonunda beraat etti.

Fatih Terim, gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı’ya, yazdığı “Türk Futbolu ve FETÖ” yazısında kendisine iftira ve hakaret ettiği gerekçesiyle dava açmıştı. Hakkında “iftira” ve “hakaret” suçlarından 6 yıl 4 ay hapis cezası istenen ve daha önceki duruşmalara katılmadığı için hakkında zorla getirme kararı olan Kütahyalı bugün yapılan duruşmada hazır bulundu.

İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Rasim Ozan Kütahyalı ve avukatları katılırken Fatih Terim’i avukatları temsil etti. Duruşmada savunmasını yapan Kütahyalı, suçlamaya konu yazıda hiçbir şekilde Fatih Terim’e hakaret olmadığını söyleyerek, “O yazıda sadece sorular vardı. O sorular da sadece Fatih Terim’e değildi. Türkiye Futbol Federasyonu’na da sorular vardı” dedi.

Yazısında hakaret değil, ağır eleştiriler olduğunu söyleyen Kütahyalı, “Benim Fatih Terim’e karşı husumetim yoktur. Geçen yaz yaşanan Kebapçı Selahattin konusunda neredeyse bütün yazarlar ağır yazılar yazdı. Ben husumet algısı olmasın diye özellikle yazmadım” dedi.

Alınan beyanların ardından kararını açıklayan mahkeme, suçun yasal unsurlarının oluşmadığı ve yüklenen fiilin kanunda suç olarak tanımlanmamış olması gerekçeleriyle Kütahyalı’nın beraatine karar verdi

HÜRRİYET

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