Rasim Ozan'a Terim'e hakaretten beraat
Ünlü gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı, yazdığı yazıda Fatih Terim'e hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davadan beraat etti.
“Türk Futbolu ve FETÖ” başlıklı yazısında Fatih Terim’e hakaret ettiği iddiasıyla 6 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle yargılanan Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı yargılama sonunda beraat etti.
Fatih Terim, gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı’ya, yazdığı “Türk Futbolu ve FETÖ” yazısında kendisine iftira ve hakaret ettiği gerekçesiyle dava açmıştı. Hakkında “iftira” ve “hakaret” suçlarından 6 yıl 4 ay hapis cezası istenen ve daha önceki duruşmalara katılmadığı için hakkında zorla getirme kararı olan Kütahyalı bugün yapılan duruşmada hazır bulundu.
İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Rasim Ozan Kütahyalı ve avukatları katılırken Fatih Terim’i avukatları temsil etti. Duruşmada savunmasını yapan Kütahyalı, suçlamaya konu yazıda hiçbir şekilde Fatih Terim’e hakaret olmadığını söyleyerek, “O yazıda sadece sorular vardı. O sorular da sadece Fatih Terim’e değildi. Türkiye Futbol Federasyonu’na da sorular vardı” dedi.
Yazısında hakaret değil, ağır eleştiriler olduğunu söyleyen Kütahyalı, “Benim Fatih Terim’e karşı husumetim yoktur. Geçen yaz yaşanan Kebapçı Selahattin konusunda neredeyse bütün yazarlar ağır yazılar yazdı. Ben husumet algısı olmasın diye özellikle yazmadım” dedi.
Alınan beyanların ardından kararını açıklayan mahkeme, suçun yasal unsurlarının oluşmadığı ve yüklenen fiilin kanunda suç olarak tanımlanmamış olması gerekçeleriyle Kütahyalı’nın beraatine karar verdi
HÜRRİYET
DİĞER HABERLER
Özbek'ten derbi yorumu: Berabere bitsin
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, derbi hakkında yorum yaptı.
Aykut Kocaman, derbinin ilk 11'ini belirledi
Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, derbinin ilk 11'ini belirledi.
Trabzonspor'dan flaş Ersun Yanal kararı!
Trabzonspor Kulübü, teknik adam Ersun Yanal ile ilgili kararını verdi.
Aykut Kocaman'ın derbi planı belli oldu
Aykut Kocaman'ın Beşiktaş derbisi ile ilgili planları belli oldu.
Aziz Yıldırım'dan flaş Ali Koç hamlesi!
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın 2018 planı belli oldu.