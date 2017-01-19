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Rasim Ozan, Fatih Terim'e tazminat ödeyecek

Rasim Ozan, Fatih Terim'e tazminat ödeyecek.20494
  • Giriş : 19.01.2017 / 14:24:00

Rasim Ozan Kütahyalı, Fatih Terim'in kendisinden şikayetçi olması sonucunda görülen davada tazminata mahkum edildi.

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Rasim Ozan Kütahyalı tazminat cezası ile cezalandırıldı. Edinilen bilgilere göre Kütahyalı, Terim'e 10 bin lira ödeyecek.

Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı’nın Beyaz TV’deki bir programda Milli Takımlar Teknik Direktörü Fatih Terim ile eski Galatasaray Başkanı Ünal Aysal arasındaki telefon mesajlaşmalarını yayınlamıştı. Bunun üzerine Fatih Terim Beyaz Tv ile Rasim Ozan Kütahyalı’ya 20 Bin TL’lik tazminat davası açmıştı. 2013 yılında açılan davanın karar duruşması bugün İstanbul 22. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde yapıldı. Tarafların katılmadığı duruşmada avukatları hazır bulundu.

10 BİN TL TAZMİNAT

Kararını açıklayan mahkeme, Kütahyalı’nın sosyal paylaşım hesabından paylaştığı yazılar ve ifadeleri için Fatih Terim’e 5 Bin TL manevi tazminat ödemesine karar verdi. Mahkeme ayrıca, Kütahyalı’nın Beyaz TV’de yayınlanan Derin Futbol isimli programda söylediği sözler için de, 5 Bin TL manevi tazminat ödemesine hükmetti.

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