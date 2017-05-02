Rasim Ozan Kütahyalı, o davadan beraat etti!
Rasim Ozan Kütahyalı, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'a hareket ettiği gerekçesiyle yargılandığı davadan davadan beraat etti. Kütahyalı'nın 2 yıla kadar hapsi isteniyordu.
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