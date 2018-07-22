Raşit Dostum'un indiği havaalanında patlama
Ankara'dan Kabil'e havalanan uçakta büyük panik. Afganistan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Raşit Dostum'un indiği havaalanında patlama meydana geldi.
Bir süredir Türkiye'de bulunan Dostum'u taşıyan uçağın yaklaşık yarım saat önce Kabil Havaalanı'na inmesinin ardından, Cumhurbaşkanı Yardımcısı kendisini karşılayan yetkililer ve taraftarlarıyla selamlaştı. Dostum'u taşıyan konvoyun evine gitmek üzere harekete geçmesinin hemen ardından, yakınlarında büyük bir patlama meydana geldi. Patlamanın ardından havaalanı civarında internet kesildi.
Olayda ölen ya da yaralanan olup olmadığı henüz bilinmezken, Associated Press haber ajansına açıklama yapan bir Afgan yetkili, Dostum'un ve beraberindekilerin patlamadan zarar görmediği bilgisini paylaştı.
HÜRRİYET
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