Facebook Twitter Rss

Real Madrid, Barcelona'ya ait rekoru egale etti

Real Madrid, Barcelona'ya ait rekoru egale etti.25986
  • Giriş : 07.01.2017 / 17:57:00

Dünya Kulüpler Kupası'nı kazanan Real Madrid, LA Liga'ya da galibiyetle döndü. Real, Granada'yı mağlup etti.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


İspanya La Liga’nın 17. haftasında Real Madrid, Santiago Bernabeu’da Granada’yı konuk etti. 2017’de ilk La Liga maçına çıkan lider, rakibini 19 dakika dağıttı.

12’de Isco, 20. dakikada Benzema, 27. dakikada Ronaldo ve 31. dakikada yine Isco sahneye çıkarak skor Real Madrid lehine 4-0 oldu. Maça noktayı koyan ise 58. dakikada Casemiro oldu: 5-0.

Real Madrid bu sonuçla 40 puana yükselirken, küme düşme hattındaki Granada 9 puanla 19. sırada kaldı.

BARCELONA'NIN REKORUNU EGALE ETTİLER

Zinedine Zidane’nın öğrencileri yenilmezlik serisini 38 maça çıkararak, ezeli rakipleri Barcelona’nın rekorunu egale etti.

İstanbul'da kar kalınlığı 110 cm!

Antalyaspor'dan Eto'o'yu satmama kararı!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Antalyaspor'dan Eto'o'yu satmama kararı!

Antalyaspor'dan Eto'o'yu satmama kararı!

Antalyaspor Başkanı Şafak Öztürk, yıldız futbolcuları Samuel Eto'o'yu satmayacaklarını açıkladı.

Nazifoğlu: Sezonu Riekerink ile bitireceğiz

Nazifoğlu: Sezonu Riekerink ile bitireceğiz

Galatasaray yöneticisi Levent Nazifoğlu, Galatasaray'da merak edilen konuları cevaplandırdı.

 

Yasin Öztekin: Hata yaptım, özür dilerim

Yasin Öztekin: Hata yaptım, özür dilerim

Galatasaray'da süresiz kadro dışı bırakılan Yasin Öztekin, kulüp yönetimine savunma yazısı verdi.

Fenerbahçe Avrupa'da dolu dizgin: 86-79

Fenerbahçe Avrupa'da dolu dizgin: 86-79

Turkish Airlines Euroleague 16. hafta mücadelesinde temsilimiz Fenerbahçe, İtalyan ekibi EA7 Olimpia

 

Podolski: 9 milyon euro için gelirim

Podolski: 9 milyon euro için gelirim

Podolski, Çin ile atacağı imza için dudak uçuklatan bir rakam talep etti.

2016'nın en popüler kulübü Fenerbahçe

2016'nın en popüler kulübü Fenerbahçe

Türkiye Spor Yazarları Derneği için hazırlanan, Türk sporunun 2016 yılı medya raporu açıklandı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya